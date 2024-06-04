hysteric glamour 七分袖シャツ✨超美品

ご覧いただきありがとうございます。1度着たきり保管してました。断捨離のため出品します。フリーサイズですがコンパクトなお作りです。生地は薄め。写真3枚目、左胸ポケットの上に刺繍あり写真4枚目、左裾にタグもあります。着丈62cm身幅43cm素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。ペット、喫煙者の居ない自宅保管です。価格の相続、ご質問などありましたらお気軽にコメントください。#hystericglamour#ヒステリックグラマー #シャツ #七分袖



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