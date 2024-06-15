電熱ベスト✨充電式　電気ベスト✨バッテリー付き✨Mサイズ

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たくさんの商品の中からご覧いただきありがとうございます◡̈♥︎☘️匿名配送☘️即日発送☘️コメント不要こちらはMサイズです。サイズ表をご確認下さい。お色はベージュ表記となっておりますが、実際はアイボリーと言った方が近いと思います！女性らしいお色味で、今の時期はベストとして、真冬にはインナーとして寒い冬のお出かけに大活躍間違いなしですよ♪✅電熱機能を搭載したUネックの電熱ベストが新登場！スイッチを押すと腹部、肩、背中、腰部分に内蔵されたヒーターが起動！ダウンよりも軽くて暖かい、暖房器具を着ているような、電熱ベストで秋冬シーズンを快適に過ごしてみて下さい！外での作業が多くなる法人様にも大変おすすめの電熱ベストになります！✅スイッチを軽く押すだけで、正面に4枚、肩に2枚、背面に8枚のヒーターがすぐに温かさを生み出し、体感温度※が13℃も上昇します！この電熱ベストは現場作業やバイク乗り、アウトドアなど、日常の使用に最適です。効率的に体を温め、これが秋冬シーズンのファッショナブルな一品となっています！最近ではエネルギー節約のため、室内でも着用する人が増えています。設定温度は3段階で変更可能で、ポケットに隠れたスイッチで調整します。赤：65℃、緑：55℃、青：45℃とシーンに合わせて簡単に切り替え可能です！※体感温度は使用環境によって変動する場合があります。【16000mAh専用高性能ICバッテリー】専用の電池が付属しており、商品が完全なセットであるため、届いた後すぐにご利用いただけます。重量は345gで、スマートフォンとほぼ同じ重さです。着用時にはほとんど重さを感じず、他の大容量の電池よりも軽く、予備電池をバッグに入れて持ち運ぶのに便利です。持続力と強力な電熱効果を提供するだけでなく、注意深く設計された電子回路保護システムを搭載しており、安全性と耐久性を確保しています。【撥水性・丸洗い・多用途】表面の防風性は優れており、防水加工も施されていますので、急な雨や雪でも心配ありません。屋外や作業中に汚れた場合でも、洗濯機や手洗いできるため、いつでも清潔にご使用いただけます。また、防水カバーを採用しているため、洗濯後も耐久性があり、繰り返し洗うことができます。