【BEAUTY\u0026YOUTH】キャミワンピース

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商品詳細
BEAUTY\u0026YOUTHのキャミワンピースです。普段使いから綺麗もなどに活躍する一着です。再度に深めのスリットが入っています。袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬●カラー:ネイビー●サイズ：胸囲45cm着丈126cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：トリアセテート86%ポリエステル14%●状態：中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。折り畳んでの簡易梱包になります。たたみじわができると思います。ご了承下さい。●ご希望に添えるか分かりませんが、お値段交渉承ります。#BEAUTY\u0026YOUTH#キャミドレス#ワンピース#ヤングブランド#ネイビー#フォーマル#キャミワンピース#ブランド#キャリアブランド#春夏#オールシーズン#お出かけ#可愛い#サイドスリット#ロング丈季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋季節感···春、夏、秋、冬袖丈···袖なし柄・デザイン···無地
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