COACH ショルダーバッグ トートバッグ 2way レザー ブラック A4

注意事項自宅保管の中古品なので、神経質な方はご遠慮ください。外の見た目綺麗な方ですが、中は擦り傷や細かい亀裂などややあります。不安の方は細かく写真をアップしますので、納得した上での購入をお願いします。すり替え防止の為返品は受け付けておりません。カラー···ブラックビジネス出張普段使いとにかく荷物多い方はいかがでしょうか？ノートパソコンとかも余裕で入りますよ。OLもマミーバッグとして旅行バッグとしてサイズタテ 25.5cmヨコ 35cmマチ 16cmハンドル約49cmショルダー約78.5cm(最長)福岡空港で買いました。布袋あり紙袋あり似たようなデザインのバッグたくさんあるので、保管場所は限界になり泣く泣く断捨離します。どなたか是非活用してください。素材···レザー(本革)



高品質】 極美品 A4可 OLDCOACH 黒 バケツ型 2way トートバッグ レザー ...



美品】コーチ トートバッグ 2way チャーリー グレー系 レザー A4収納可-



コーチ／COACH バッグ トートバッグ 鞄 ハンドバッグ メンズ 男性 男性用レザー 革 本革 グレー 灰色 F50712 GRAHAM FOLDOVER TOTE グラハム フォールドオーバー A4サイズ収納可 2WAY ショルダーバッグ



Amazon.co.jp: [コーチ] バッグ メンズ ビジネスバッグ トートバッグ ...



セール】COACH コーチ TOTE 38 トート バッグ 斜めがけ ショルダー ...



COACH☆A4収納可☆2way☆Tatum Carryall☆日本未発売 送料無料 ...



美品☆コーチ トートバッグ 2way ヘリテージ ウェブ レザー A4収納可 ...



COACH - コーチ／COACH バッグ トートバッグ 鞄 ハンドバッグ メンズ ...



お気に入りの トートバッグ 2WAY コーチ COACH ショルダーバッグ A4 ...



セール】COACH コーチ TOTE 38 トート バッグ 斜めがけ ショルダー ...



SEAL限定商品】 美品 コーチ COACH ナイロン レザー トートバッグ 2way ...



新品】コーチ ポートフォリオ ビジネスバッグ 2way A4収納 レザー 黒 ...



Amazon.co.jp: [コーチ] バッグ メンズ トートバッグ アウトレット A4 ...



コーチ ビジネスバッグ 2way オールレザー ステッチ ブラック A4可-



クーポン】【セール54%OFF】Coach コーチ BECKETT TOTE トート A4可 ...