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COACH ショルダーバッグ トートバッグ 2way レザー ブラック A4
商品番号 L60325064089
商品名

COACH ショルダーバッグ トートバッグ 2way レザー ブラック A4
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,276 円
在庫状況 あり

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商品詳細

注意事項自宅保管の中古品なので、神経質な方はご遠慮ください。外の見た目綺麗な方ですが、中は擦り傷や細かい亀裂などややあります。不安の方は細かく写真をアップしますので、納得した上での購入をお願いします。すり替え防止の為返品は受け付けておりません。カラー···ブラックビジネス出張普段使いとにかく荷物多い方はいかがでしょうか？ノートパソコンとかも余裕で入りますよ。OLもマミーバッグとして旅行バッグとしてサイズタテ　　　　25.5cmヨコ　　　　35cmマチ　　　　16cmハンドル約49cmショルダー約78.5cm(最長)福岡空港で買いました。布袋あり紙袋あり似たようなデザインのバッグたくさんあるので、保管場所は限界になり泣く泣く断捨離します。どなたか是非活用してください。素材···レザー(本革)
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