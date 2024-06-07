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FENDI｜ロゴマフラー
商品番号 C23580294664
商品名

FENDI｜ロゴマフラー
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユニセックスで使用できるFENDIのグレーのマフラーを出品いたします。トリム部分にロゴがあり、巻く部分はストライプ柄のマフラー。幅：33cm長さ：約150cm素材···ウール100%カラー···グレー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）何か気になる点がございましたらコメントお願いいたします。
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