THE NORTH FACE デナリジャケット ロゴ刺繍 ホワイト

▽即購入OK▽ご入金確認後24時間以内発送商品一覧↓#古着屋_rooom︎︎︎︎︎︎☑︎ブランドTHENORTHFACEザ・ノースフェイスAW051466︎︎︎︎︎︎☑︎カラーホワイト白︎︎︎︎︎︎☑︎素材︎︎︎ポリエステル100%︎︎︎︎︎︎☑︎サイズS︎︎︎︎︎︎☑︎平置き実寸着丈 約59cm身幅 約53cm肩幅 約42cm袖丈 約61cm︎︎︎︎︎︎☑︎コンディションシミ・毛玉・破れはありますが、その他目立った汚れダメージはありません。●注意●お使いのモニター環境によって多少の色味の差異が生じる場合もございますがご了承ください。MN2322



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