Noblet PARIS フルート　洋銀製（マイヨショール）

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商品詳細
NobletPARISの洋銀製（マイヨショール）フルートです。3オクターブ目までひと通り音は出ます。C足カバードで、ポイントアームです。右手小指のキーがティアドロップ型で可愛らしいです。何より、洋銀製にも関わらず重量感がすごいです。433gありますので、そこらの総銀製とほとんど変わらないほどずっしりしています。洋銀製らしく、軽やかに音は出ますが、おそらく管厚のおかげと思いますが、音は痩せませんので気になった方はいかがでしょうか。NCNRでお願いします。種類···フルート
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