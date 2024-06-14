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Noblet PARIS フルート　洋銀製（マイヨショール）
商品番号 P88858040218
商品名

Noblet PARIS フルート　洋銀製（マイヨショール）
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 9,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NobletPARISの洋銀製（マイヨショール）フルートです。3オクターブ目までひと通り音は出ます。C足カバードで、ポイントアームです。右手小指のキーがティアドロップ型で可愛らしいです。何より、洋銀製にも関わらず重量感がすごいです。433gありますので、そこらの総銀製とほとんど変わらないほどずっしりしています。洋銀製らしく、軽やかに音は出ますが、おそらく管厚のおかげと思いますが、音は痩せませんので気になった方はいかがでしょうか。NCNRでお願いします。種類···フルート
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