アニエスベー　ショルダーバッグ

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アニエスベーのショルダーバッグ/ブラックです。何度か使用していますが大切にしていたので比較的綺麗な状態だと思います。素材：牛床革100%サイズ：縦15cm横24cmマチ5.5cmショルダー：114-131cmサイズ感若干ズレはあるかと思います、すいません。写真4枚目のプレゼント用？の薄いトートバッグも同封します。一度人の手に渡ったもの、素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。