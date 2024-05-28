MIU MIU♡ミュウミュウ　ハンドバッグ

MIUMIUミュウミュウのハンドバッグです。数年前にこちらでお譲りいただきましたが、同じようなバッグが増えたので出品します。当時5.6年前に15万円ほどで購入されたものとのことです。使い勝手の良いベージュ色のハンドバッグです。取手の裏側に黒ずみがあります、バッグ内側が全体的に使用感あり、バッグの留金部分の留め具同士が合わさる部分に金属の擦れあとが少しあります。他は目立つような汚れはなく、使用感はあるかもですが状態は綺麗だと思います。バッグの下部に折り皺があります、中身を入れれば少し目立たなくなります。内ポケットがありますが、チャックの開閉もスムーズです。付属品:ショルダー紐縦 21センチ前後横 上 35センチ 下 25センチマチ 16センチ金具の色 ゴールドカラー···ベージュ柄・デザイン···無地



MIU MIU】GRAINED LEATHER HANDBAG (MiuMiu/ハンドバッグ) 87936698 ...



ミュウミュウ ハンドバッグ | wic-capital.net



miu miu ハンドバッグ | labiela.com



MIU MIU】アラサー女子におすすめ！「超名品バッグ」３選 | CLASSY ...



関税負担なし☆MiuMiu マテラッセナッパレザー ハンドバッグ (MiuMiu ...



Miu Miu】なんだか人気がスゴいことに!?大人女子の間で再ブームです ...



MIU MIU】LEATHER CROSSBODY BAG (MiuMiu/ショルダーバッグ ...



ミュウミュウハンドバック | labiela.com



ウォニョン着用♭*MiuMiu*ミュウ ワンダー ホーボーバッグ (MiuMiu ...



MIU MIU ピンクベージュ バッグ | labiela.com



ミュウミュウ新作】オールブラックがおしゃれ！ 日本先行発売バッグに ...



国内発送/関税込【Miu Miu】Twiceモモ着用 トップハンドルバッグ ...



新品 ミュウミュウ MIU MIU ショルダーバッグ マテラッセ ネロ | フリマアプリ ラクマ



ミュウミュウ☆2wayショルダーバッグ | tradexautomotive.com



ミュウミュウ miumiu ブラック サイドリボンバッグ | labiela.com