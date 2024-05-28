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MIU MIU♡ミュウミュウ　ハンドバッグ
商品番号 S21040965975
商品名

MIU MIU♡ミュウミュウ　ハンドバッグ
ブランド名 ミュウミュウ
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MIUMIUミュウミュウのハンドバッグです。数年前にこちらでお譲りいただきましたが、同じようなバッグが増えたので出品します。当時5.6年前に15万円ほどで購入されたものとのことです。使い勝手の良いベージュ色のハンドバッグです。取手の裏側に黒ずみがあります、バッグ内側が全体的に使用感あり、バッグの留金部分の留め具同士が合わさる部分に金属の擦れあとが少しあります。他は目立つような汚れはなく、使用感はあるかもですが状態は綺麗だと思います。バッグの下部に折り皺があります、中身を入れれば少し目立たなくなります。内ポケットがありますが、チャックの開閉もスムーズです。付属品:ショルダー紐縦　21センチ前後横　上　35センチ　　下　25センチマチ　16センチ金具の色　ゴールドカラー···ベージュ柄・デザイン···無地
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