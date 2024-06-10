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美品♪ ノースフェイス 半袖 ポロシャツ レッド レディースXXL
商品番号 W22350714873
商品名

美品♪ ノースフェイス 半袖 ポロシャツ レッド レディースXXL
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,882 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・:*.:+˚✧₊⁎⁺˳✧༚・:*.:+˚✧₊⁎⁺˳✧༚・:*.:+˚✧₊⁎⁺˳ご覧くださり、ありがとうございます(*´∇｀*)基本的に即購入OKです！！質問や価格の相談等ございましたら、お気軽にコメントください☆真摯に対応させて頂きますので、宜しくお願い致します♬★THENORTHFACE半袖ポロシャツ★サイズ：レディースXXL着丈64身幅49肩幅41袖丈19★カラー：レッド×ライトグリーン★状態：全体的にコンディションは良好です(*´꒳`*)着用時に目立つ汚れやシミ等はなく、まだまだご着用いただけます(・̑◡・̑)★古着はすべてクリーニング済です！★当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりませんので独特な匂いの心配は一切ございません。★安心してお買い求めください。宜しくお願い致します。★ご購入から2〜3日で、発送させて頂きます(*^^*)・:*.:+˚✧₊⁎⁺˳✧༚・:*.:+˚✧₊⁎⁺˳✧༚・:*.:+˚✧ナ220
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