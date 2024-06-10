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★美品★visvim ビズビムTシャツ 1 グレー ワンポイント Y2K
商品番号 O17589051967
商品名

★美品★visvim ビズビムTシャツ 1 グレー ワンポイント Y2K
ブランド名 ヴィズヴィム
特別価格 税込 1,559 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。他にも多数出品していますので良ければ見てください#Tシャツ✿RinCloset#半袖トップス✿RinCloset☆匿名配送\u0026最短即日発送致します☆即購入OKです★★★商品のポイント★★★ジャパンファッションのvisvimの1点です。さりげないオシャレとはこのこと！■カラー■グレー系　実物と画像では色味が異なって見える場合があります。■表記サイズ■1■実寸■肩幅　40cm身幅　45.5cm着丈　65cm袖丈　22cm　平置きでの測定値です。　素人測定ですので多少の誤差がございます。　片側のみの測定ですので、左右で異なる場合がございます。■特記事項■美品です！□管理番号□WN0597■注意■・商品の中にはタグ付きもありますが全て古着です。・検品をしておりますが、記載漏れや見落としにより、　『毛玉、名入り、シミ、ピンホール』等がある場合がございます。　古着慣れしていない方は購入を控えていただけますと幸いです。・予告なく値下げ・値上げ・出品を取り下げ等を行います。・簡易梱包の為、アイテムを圧縮パウチして発送させていただく場合がございます。・サイズ間違いでの返品はお受けできかねます。実寸をご参考に検討をお願いします。・着用が困難な不良がありましたら3日以内にご一報いただけますと幸いです。　購入者は上記の注意事項を全て確認・了承したものといたします。　あらかじめご理解の程、何卒よろしくお願いいたします。菅田将暉さんやあいみょんさんのような古着好きに着て欲しい90s80sY2K好きに届けたいジーパン、デニムやワークパンツ、スラックスと合わせて
http://narcologia.ru/goods/cotton730961.html
http://narcologia.ru/goods/approximate320120.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement343799.html
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