MAMMUT マムート マトリックス ポロシャツ レディース S ホワイト

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商品名：MAMMUTマムートマトリックスポロシャツMATRIXPoloShirtWomenレディースメーカー：MAMMUT(マムート)型番：1017-00410サイズ：EUXS(日本サイズS相当)身長152-158cm胸囲77-83cm実測：着丈61.5cm肩幅36.0cm身幅41.0cmそで丈15.0cmカラー：ホワイト素材：CoolMax®PiqueFaceMaterial:ポリエステル52%、綿48%)状態：新品未使用付属品：無し参考価格：10,120円【商品説明】左胸にロゴマークをあしらった着こなしやすいデザインのポロシャツ。袖口にはピスタグをセットしています。ボディも袖もコンパクトなシルエットにまとまり、女性らしいラインをさり気なく演出。衿の作りがしっかりとして、ラフさときれいめ感のバランスが良好です。吸水速乾性に優れたCoolMax(R)ピケ素材を使用しています。汗をかいてもさらっとした肌触りが長く続き、快適な着心地です。扱いやすくてお手入れも簡単。アウトドアアクティビティにも普段使いにも便利なアイテムです。•高い放湿性•高い通気性•縫製パターン:RegularFit•重量:240g特徴•クラシカルなポロシャツ•肌にソフトな伸縮性のあるコットン混紡素材•最適な放湿性と優れた通気性を実現するCoolmax®テクノロジー•リブ編みのポロカラーとカフのオリジナルデザイン•ステッチしたマムートのシンボル#MAMMUT#マムート#登山#トレッキング#トレイルラン#トレラン#マラソン#ハイキング#レディース#半袖シャツ#半袖Tシャツ#半袖Ｔシャツ#半袖ポロシャツ#カットソー#ジップアップ#撥水5