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クマ ドット ピンク ポロシャツ
商品番号 U72549687466
商品名

クマ ドット ピンク ポロシャツ
ブランド名 ミキハウスダブルビー
特別価格 税込 1,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミキハウスの大人用ポロシャツです。クマのドットがかわいいです。着用しましたので、シワや擦れた感じなどの使用感があります。小さく畳んで、らくらく、又はゆうゆうメルカリ便で発送させていただきます。色違いで白も出品中です。
http://narcologia.ru/goods/kindness935805.html
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