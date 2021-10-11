クマ ドット ピンク ポロシャツ

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くまのポロシャツ（ピンク）



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ミキハウスの大人用ポロシャツです。クマのドットがかわいいです。着用しましたので、シワや擦れた感じなどの使用感があります。小さく畳んで、らくらく、又はゆうゆうメルカリ便で発送させていただきます。色違いで白も出品中です。