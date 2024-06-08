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『Calvin Klein jeans』 （L） 半袖ポロシャツ 刺繍ロゴ入
商品番号 G16163745061
商品名

『Calvin Klein jeans』 （L） 半袖ポロシャツ 刺繍ロゴ入
ブランド名 カルバンクラインジーンズ
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入大歓迎です❣️❣️✨お得なお買い物情報✨がプロフィール欄にありますのでご覧下さい(*꒳*)⸝♥️⚠︎︎1日5名様限定です。【商品情報】　カルバンクラインジーンズ◆サイズ（タグ表記）：Lカラー：ブラウン◆実寸（平置寸法）着丈　【67㌢】肩幅　【38㌢】身幅【46㌢】袖丈　【19㌢】裄丈【39㌢】厚さ：やや薄手若干光沢あります⚠︎︎素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。◆カラー：写真にてご確認ください！　　（1枚目の写真が実物に近いです♪）⚠︎︎実際と多少異なる場合があります。♪他にもタートルネッククルーネックボトルネックドロップショルダーボリュームスリーブキャンディスリーブランタンスリーブショート丈ビックシルエットオーバーシルエットレイヤード重ね着秋冬春夏上品きれいめ清楚感高級感エレガントカジュアルフェミニンシンプル古着女子フルジョなどの多くの商品を取り扱っています︎♪他の商品を見たい方はこちらから✨️⇩⇩⇩#美桜古着♡レディース♡トップス全商品はこちらから✨️⇩⇩⇩#美桜古着♡--------------注意事項---------------・お値下げ交渉の際は検討しますので、「○円までお値下げ可能ですか？」とご提示頂けると助かります。・専用ページの作成はトラブル防止のためお断りしております。コメントでのやり取りがあった場合も、お手続きが完了された方を優先してご案内します。・購入時期や着用回数をよく聞かれますが、頂き物等もありますのでお答えできないです。・商品の大きさ等によって、配送方法を変えさせていただく場合があります。あらかじめご了承下さい。・自宅で保管しているものを簡易に検品して出品しております。着用に問題ないレベルの保管中のにおい、細かい見落としはご容赦いただけますと幸いです。sy0819
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