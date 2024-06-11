セーラームーン Q-pot. バングル セーラーヴィーナス

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商品詳細
ご覧いただきまして、ありがとうございます。数年前に店舗にて購入いたしましたセーラージュエルホイップセーラーヴィーナスとなります。未使用品となります。一度人の手に渡ったお品物の為、未使用に近いを選んでおります。購入いたしましたが、使用する機会が無い為出しております。未使用ですが、初めから細かい初期傷があることもございます。一度人の手に渡った品物の為、神経質な方の購入はお控えください。お箱ごと水濡れ防止のみで、発送いたします。質問は、購入前にお願いいたします。プロフィールも一度確認をお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/message918327.html
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