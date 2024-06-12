【美品】GREY LABEL 【RUSPER MIDDLE】FUDGEコラボ

MACKINTOSHPHILOSOPHYGREYLABEL【RUSPERMIDDLE（ラスパーミドル）】FUDGEコラボミドルレングスモデル『RUSPERMIDDLE（ラスパーミドル）』。RUSPERのアイコンディテールは踏襲しつつ、レングスをヒップが隠れるくらいのミドル丈にしています。フロントの重なりを深めの比翼にして、エレガントな見た目に拘りました。襟を立てるとブラウンカラーのコーデュロイ衿が見える仕様です。素材は、カルゼ組織のポリエステルクロスを使用。柔らかく、ドレープ性のある着心地とシワが気にならないファブリックです。長い期間着られる生地感です。マッキントッシュフィロソフィーのグレーラベルは、男女でシェアできるユニセックスのアウターウェアや、同じ柄を使った男女それぞれのアイテムなど、ユニセックスなムードの軽やかなコレクションです。定価：35,200円カラー：茶サイズ：2着丈70ゆき丈79バスト114使用感も少なく綺麗な品です。ただし中古の品とはなりますので、ご理解いただいた上でご購入をお願い致します。★購入前にプロフィールの確認をお願い致します。★できる限り実際の色味に近くなるように写真を撮影しておりますが、カメラ環境(全体的に少し黄みがかった色になってしまうようです)やお使いのモニター環境の影響により、実際の色味と異なって見える場合があります。予めご了承の上、ご購入をお願い致します。★発送は簡易梱包とさせていただきます。ご質問等ありましたら、お気軽にコメント下さい。



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