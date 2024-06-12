sacai コットン サイドジップ ワンピース 【新品未使用】

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sacaiのコットンサイドジップシフォンプリーツ切替半袖シャツワンピースです。新品未使用となっております。暗所にて保管しておりました。素人管理となりますので、細かな点気になられる方は購入お控えくださいませ。【サイズ】サイズ表記：1身幅：約30cm着丈：約90cm【品番】19-4483⚠️お値下げ交渉等、お控えくださいませ。