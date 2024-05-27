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HERMES エルメス　カレ90 プリーツスカーフ　『モリエールのサーカス』
商品番号 U80742997685
商品名

HERMES エルメス　カレ90 プリーツスカーフ　『モリエールのサーカス』
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 10,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20年以上前にパリのエルメス本店ので、購入いたしました。プリーツスカーフが欲しくて購入しましたが、結局一度も着用しないままで保管しておりました。使用していませんので、プリーツも綺麗です。色味も秋色で、シックです。生地はもちろんシルクですが、ツルツルした生地ではなくちりめんの様な重厚感があります。未使用品ですが、自宅保管です。中古品をご理解いただける方のご購入を希望いたします。ご購入後の返品交換は、すり替え防止のため、ご容赦ください。#エルメス#HERMES#カレ90#プリーツスカーフ#モリエールのサーカス#Hermes柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···オレンジ
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