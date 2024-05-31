MARK\u0026LONA マーク\u0026ロナ Tシャツ ピンクS 日本製

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MARK\u0026LONATEEマーク\u0026ロナTシャツ日本製未使用で自宅保管品です(^-^)【カラー】 ピンク【サイズ】 S身幅約40.5㎝ 肩幅約33㎝着丈約56.5㎝※素人採寸です。多少の誤差はご容赦下さい。#♡CowCow♡衣服小物一覧はこちらです#41Y8836#41Y#0002