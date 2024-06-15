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商品詳細
Technicsの針2本です！テクニクス M44-7M44GTechnicsレコード 針 2本一年程、自宅で短時間聴く程度に使用しておりました！状態はいいと思います！廃盤となり希少である為値下げ交渉NGです。
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テクニクス M44-7 M44G Technics レコード 針 2本 テクニクス 枚数限定
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