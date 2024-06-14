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- 新品未使用 度詰め天竺HELLO Tシャツ
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商品詳細
新品未使用ホワイト freeブランドタグあり、品質タグあり、値札は保管しておりません。ヴィンテージのような、掠れ”HELLO”のロゴが目を惹くビッグTシャツ。編目の密度をぎゅと詰めることで、耐久性が高く型崩れしにくい上質な度詰め天竺を使用。オーバーサイズのラフな印象が、よりスタイリングをこなれた雰囲気に仕上げてくれます。袖も肘までのゆったりとした長さで着丈との絶妙なバランスも◎一枚で着ても、羽織にインしてもアクセントになるアイテムです。＊
http://narcologia.ru/goods/ordering436279.html
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http://narcologia.ru/goods/competitive89981.html
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