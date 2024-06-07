うさとの服＊半袖プルオーバー トップス

2022年に購入後何度か気に入って着用したusedです。厚手で透け感なく、1枚で着ても大丈夫です。生地はしっかりしているのに、手織り手紡ぎなので、とても涼しい不思議なトップスでした♪バイアス断ちでよくストレッチがきいているので動きやすいです。脇の下あたりもカーブがついてカットしてあるので腕が動きやすく、全く窮屈さが感じられません。ウエストシェイプで、見た目がぼてっとせずスッキリ見え、裁断の素晴らしいデザインだと思います。サイズはうさと6くらいかと思いますが一応平置きで測ったサイズを参考にされてください。Lサイズの方でも大丈夫なのではないかと思います。裄丈（首真ん中から袖まで）35cm着丈約61cm身幅（1番くびれている所で約41cm)裾幅約52cm素材はヘンプコットンです。柔らかく、肌触りも素晴らしいです。常に石鹸洗剤で手洗いして陰干ししております。※プロフ一読で即購入可能です。※お値下げ交渉はごめんなさい！#うさと#Usaato#波動服#宇宙服#手紡ぎ#手織り#草木染め



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