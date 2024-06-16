

5ozバージラライトデニム シャツカラータックワンピース



デニムワンピース[5分袖]



マドモアゼルノンノンMademoiselle NON NON デニムオーバーオール ...



日本製 Mademoiselle NONNON インディゴ ワンピース デニム ロング ...



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マドモアゼルノンノン☆美品☆リネンデニムワンピース☆ピンタック ...



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こちらはMademoiselleNONNONのインディゴワンピースとなります。薄手なデニムといった生地感です。若干ストレッチもきいてます。状態は目立った汚れ破れはありませんが中古品となりますのでシビアな方はご遠慮下さい。デニム特有なスレが若干ございます。サイズはMとなります。◼サイズ総丈100肩幅41袖丈49身幅52.5素人寸法となりますので予めご了承ください気になる方がございましたらプロフィール文を読んだ上でご検討お願い致しますm(__)m