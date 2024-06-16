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Mademoiselle NONNON インディゴ ワンピース デニム
商品番号 L11695233204
商品名

Mademoiselle NONNON インディゴ ワンピース デニム
ブランド名 マドモアゼルノンノン
特別価格 税込 2,485 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはMademoiselleNONNONのインディゴワンピースとなります。薄手なデニムといった生地感です。若干ストレッチもきいてます。状態は目立った汚れ破れはありませんが中古品となりますのでシビアな方はご遠慮下さい。デニム特有なスレが若干ございます。サイズはMとなります。◼サイズ総丈100肩幅41袖丈49身幅52.5素人寸法となりますので予めご了承ください気になる方がございましたらプロフィール文を読んだ上でご検討お願い致しますm(__)m
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