【美品】バーバリー ジャケット ボア アウター ノバチェック総柄 M

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ご覧いただきありがとうございます。即購入大歓迎です！プロフィールに値下げ記載があります♪他にも出品しております#Auruurushopこちらの商品はバーバリーブルーレーベルのボアアウターノバチェック柄の総柄ジップアップジャケットです※ブランド:BURBERRYBLUELABELバーバリーブルーレーベル※状態:数回着用のみ。傷汚れない美品 ※カラー:一枚目が一番ちかいです。ベージュ※サイズ:38肩幅:37cm袖丈:40cm身幅:42cm着丈:52cm※素材コットン100%※アイテムノヴァチェックコットン100%ロゴ刺繍総柄ジップアップゆうゆうメルカリ便とらくらくメルカリ便をコメント無しで変更する場合があります。どちらも匿名配送、簡易梱包にて発送いたします。ご希望がある方は、購入前にご連絡をいただければ変更いたしませんのでお伝えください柄・デザイン...プリント（ロゴなど）袖丈...七分袖フード...フードなし季節感...秋、春、冬カラー...ベージュ着丈...ミドル