【翌日発送】BABY, THE STARS SHINE BRIGHTヘッドドレス

【24時までの購入で翌日発送】【2点目以降他商品と同時に購入の場合は送料分（210円）割引】※まとめて発送させていただきます。※購入時にコメントにてお知らせください。BABY,THESTARSSHINEBRIGHTヘッドドレス 新品で購入して1.2回使用しました。その後はクローゼットにて保管しておりました。着用する機会がない為出品致します。※素人保管の為、神経質な方はご遠慮ください。また、猫を飼っている為アレルギー等で気になる方もご遠慮くださいますようお願い申し上げます。カラー···ブラック 黒カラー···ホワイト 白 オフホワイト



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