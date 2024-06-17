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【翌日発送】BABY, THE STARS SHINE BRIGHTヘッドドレス
商品番号 W82333465514
商品名

【翌日発送】BABY, THE STARS SHINE BRIGHTヘッドドレス
ブランド名 ベイビーザスターズシャインブライト
特別価格 税込 1,400 円
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商品詳細

【24時までの購入で翌日発送】【2点目以降他商品と同時に購入の場合は送料分（210円）割引】※まとめて発送させていただきます。※購入時にコメントにてお知らせください。BABY,THESTARSSHINEBRIGHTヘッドドレス　新品で購入して1.2回使用しました。その後はクローゼットにて保管しておりました。着用する機会がない為出品致します。※素人保管の為、神経質な方はご遠慮ください。また、猫を飼っている為アレルギー等で気になる方もご遠慮くださいますようお願い申し上げます。カラー···ブラック　黒カラー···ホワイト　白　オフホワイト
http://narcologia.ru/goods/browse619391.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney393549.html
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