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専用【海外限定】新品　ピカチュウ\u0026フレンズ　北斎　プレイマット　スリーブ　セット
商品番号 G45334481803
商品名

専用【海外限定】新品　ピカチュウ\u0026フレンズ　北斎　プレイマット　スリーブ　セット
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 3,366 円
在庫状況 あり

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商品詳細

どでかみん様専用です。6580+2480-200円引き他のかたが購入された場合は9枚目のスリーブを1枚お送りします。最安値販売中！まとめ買い機能でお値引き対応させていただきます◎お気軽に申請お送りください(*^^*)#デール海外スリーブ#デール海外サプライ#デール海外プレイマット残りこちら1点のみです。※新品未使用品、外箱付き。写真はサンプル品です。海外ポケモンセンター限定品です。海外でも即完売、WCS横浜でも人気ですぐに売り切れてしまった商品です。****************　商品詳細　******************商品名：GreatWavePikachu\u0026FriendsPlaymatサイズ：約60.3cm×35cm素材　：ラバーマット***********************************************★写真3枚目の外箱に入った状態で発送★検品のため開封しておりますので気になる方はご遠慮ください★商品性質上の軽い丸み・裏面の軽い汚れ等ご了承ください★緩衝材＋段ボール梱包・24時間以内発送★お値下げ不可他にも珍しい海外限定商品取り扱っております！プロフィールもぜひご覧ください(..*)#デイル海外ポケカデッキシールドグレートウェーブ富嶽三十六景浮世絵ポケセンポケモンセンター横浜ピカチュウルギアニョロトノサニーゴゼニガメニョロモワニノコタッツーミニリュウハクリューラプラスマリルジュゴンポケモンサプライ海外ポケカポケモンカードプレイマットプレマイーブイヒーローズスカーレットバイオレットクレイバーストスノーハザード151ナンジャモpaldeaevolvedultrapremiumcollectionプレミアムトーナメントコレクションwcs葛飾北斎メイマリィマウスパッドマウス海外限定2種別...サプライ／グッズ種別/詳細...プレイマット
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