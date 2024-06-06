サハバイエリー　sahabyelliee フェザーバッグ　thevirgins

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3年前に一目惚れで購入しました。とても人気の商品で再販してもすぐ完売しておりました(˙꒳​˙)子供を連れてのお出かけが多い為、購入したものの全く使用することができずタンスで保管しておりました。神経質な方はお控えください。畳んで保管しておりましたのでフェザーに少し畳シワあります。ふわふわしててとっても可愛いです♡ブランド sahabyelliee定価10,780円サハバイエリーハニーミーハニーファーファリルリリースナイデルリリーブラウンロキエsahabyellieeHONEYMIHONEYthevirginsfeathervanitybaglochielilybrownsnidellillillyfurfurフェザーバッグバニティバッグバッグトートバッグハンドバッグ