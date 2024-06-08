コーチ COACH 財布 折財布 ミニ コンパクト シグネチャー F41302

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商品詳細
値下げ中！￥15000→￥10500【新品】COACH財布 《品番 F41302》【サイズ】約高さ8x幅10xマチ3cm 【重さ】約100g【仕様】開閉→ホック式内側→札入れ1・カードポケット2・クリアポケット1・ポケット1外側→ファスナー小銭入れ1【素材】PVC×レザー【カラー】ブラウン×ブラック《即日～5日以内(土日含まず)に発送・または土日発送》その他、ご不明な点などありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。【※注意事項】下記のプロフィール欄に記載しています。ご購入の際は、必ずご確認ください。#コーチ#COACH#財布#コンパクト財布#シグネチャー#F41302
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