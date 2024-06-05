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フラワージャガード ボウタイ ブラウス
商品番号 E87367236650
商品名

フラワージャガード ボウタイ ブラウス
ブランド名 フィント
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィントのフラワージャガードボウタイブラウスFi.n.tです。色はアイボリーになります。一度着用しましたがとても綺麗な状態です。再販があってすぐにオンライン完売したのでお探し、気に入ってくださった方よろしくお願いいたします。3枚目写真のコーデ、スカートも出品しています。梱包済なので、写真の追加ができません。よろしくお願いいたします(⁠^⁠^⁠)フィントアンクルージュエブリン
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