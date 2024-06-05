フラワージャガード ボウタイ ブラウス

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フィントのフラワージャガードボウタイブラウスFi.n.tです。色はアイボリーになります。一度着用しましたがとても綺麗な状態です。再販があってすぐにオンライン完売したのでお探し、気に入ってくださった方よろしくお願いいたします。3枚目写真のコーデ、スカートも出品しています。梱包済なので、写真の追加ができません。よろしくお願いいたします(⁠^⁠^⁠)フィントアンクルージュエブリン