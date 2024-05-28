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バーバリーロンドン ノースリーブ カットソー M
商品番号 O40730434356
商品名

バーバリーロンドン ノースリーブ カットソー M
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリーロンドンノースリーブカットソーM大阪高島屋で購入。綿1001回着用した気がしますが、ほぼ着ずに自宅保管でした。サイズ表記1上記をご理解いただいた上でご購入ください。柄・デザイン···ボーダーカラー···ベージュ袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋
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バーバリーロンドン ノースリーブ カットソー M
ノースリーブカットソー/M/コットン/ブラック

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