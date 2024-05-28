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クラスカ　日本製　ブラウス
商品番号 T54441073117
商品名

クラスカ　日本製　ブラウス
ブランド名 クラスカギャラリーアンドショップドー
特別価格 税込 1,260 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チュニック丈のブラウスです袖口にボタンとボタンホール（2個）がついており、広がりを調整できます使用感あり（特に襟ぐりの内側）ですご理解の上、ご購入をお願いいたします色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)
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