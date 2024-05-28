クラスカ　日本製　ブラウス

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商品詳細
チュニック丈のブラウスです袖口にボタンとボタンホール（2個）がついており、広がりを調整できます使用感あり（特に襟ぐりの内側）ですご理解の上、ご購入をお願いいたします色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)
http://narcologia.ru/goods/insignificant445482.html
http://narcologia.ru/goods/traverse863226.html
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