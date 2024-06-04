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ダントン　DANTON Tシャツ
商品番号 G34035770661
商品名

ダントン　DANTON Tシャツ
ブランド名 ダントン
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品タグ付きサイズ　38Mサイズ（レディース）色.柄　ネイビー、ボーダー　身幅47肩幅43着丈68袖丈24ペット、喫煙者、いません。5830円のお品です。2023年5月購入。新品未使用品ですが、一度人の手に渡っていますので、ご理解ある方、よろしくお願いします。
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