ダントン　DANTON Tシャツ

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商品詳細
新品未使用品タグ付きサイズ 38Mサイズ（レディース）色.柄 ネイビー、ボーダー 身幅47肩幅43着丈68袖丈24ペット、喫煙者、いません。5830円のお品です。2023年5月購入。新品未使用品ですが、一度人の手に渡っていますので、ご理解ある方、よろしくお願いします。
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