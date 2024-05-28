《新品未使用》❁LUCA/LADY LUCK LUCA 日本製ブラウスM

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定価 12000円素材 キュプラ 53% 綿 47%着丈 68cmネック部分 9cmカラー 淡いベージュ胸元と袖のデザインが素敵です。❃ハイネック、Aラインで丈長め❃サテンの様な柔らかくサラサラとして上質な感じの生地です。新品タグ付きカラー···ベージュ袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋お値下げ不可