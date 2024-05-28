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《新品未使用》❁LUCA/LADY LUCK LUCA 日本製ブラウスM
商品番号 V63236493099
商品名

《新品未使用》❁LUCA/LADY LUCK LUCA 日本製ブラウスM
ブランド名 ルカ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価　12000円素材　　キュプラ　53%　　　　綿　　　　47%着丈　　　　　68cmネック部分　　9cmカラー　　　　淡いベージュ胸元と袖のデザインが素敵です。❃ハイネック、Aラインで丈長め❃サテンの様な柔らかくサラサラとして上質な感じの生地です。新品タグ付きカラー···ベージュ袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋お値下げ不可
http://narcologia.ru/goods/reinforcement601799.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi694947.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming469592.html
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