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フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···その他スケール♥︎この度は数ある中から私どもの掲載商品をご覧頂きありがとうございます心より感謝致します☆☆☆SALE品★絶版TOMYビンテージ/パキパキポケモン☆リザードン登場!新品未使用★即決即購入OK❣️新品未使用未開封★店頭への未展示物★メーカー初期出荷正規品★SHOPへの入荷前商品★在庫無くなり次第終了品★次回入手不可能品★メーカー純正開封止め★Aランク扱い商品★SALE最終プライス品割引き対象外★価格交渉等はお断り願っておりましたご理解ご了承の程よろしくお願い致します☆☆☆●本商品は原作をもとにしたデザインになってます●絶版限定.絶滅品.当時物.新品.未使用.未開封.保存版.店頭未展示品.入手困難品.コレクター向.Aランク品.オークション向.美品コンディション良好品.ビンテージレア物.完全暗室保管.平成^_^流れ物●発売元:株式会社トミー1999MADEINCHINA●専用パッケージ●対象年齢6歳以上●書込みナシ●パッケージサイズ:横幅約20cm縦約27.5cm厚さ約13.5cm本体●書込み:なし●破れ:なし●黄ばみナシ●状態：入手後は室内にてBOX入れてロッカー完全保管していました。認証済み商品です。倉庫移動に伴い整理出品することにしました。美品ですが年数経過使用感が気になる方は掲載写真でご確認ください●注意事項:分売不可になります●注意事項:こちらの商品は新品未使用未開封未展示品として出品している商品です年数経過してる物に関しては開封検品しておりますビンテージ品等年数経過品にご理解出来る方のご購入お待ちしております又、完全完品選出をお求めの方ジャッジに厳しい方神経質な方のご利用ご購入はご遠慮願っておりますので何とぞご理解ご了承の程宜しくお願い致します☆尚、本品は入れ替えすり替え防止等の為に返品交換はご遠慮願っておりますご理解ご了承の程宜しくお願い致します