ヒステリックグラマー☆ビッグTシャツロング丈

身幅約55cm着丈約90cm大きめでしっかりした生地です。重ね着しても可愛いいです。両側に約30cmのスリットが入ってます。10回程しか着用してません。3枚目の写真が1番近い色になります。色褪せした感じの加工です。お値段の値下げはごめんなさい…



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