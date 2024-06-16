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ダブルスタンダード　double standard ストライプ　ダブスタ　新品
商品番号 S48650215028
商品名

ダブルスタンダード　double standard ストライプ　ダブスタ　新品
ブランド名 ダブルスタンダード
特別価格 税込 1,905 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#hanaの断捨離出品一覧#hanaのダブスタdoublestandardclothingダブルスタンダードMサイズ※サイズ表示無し日本製　madeinjapanカラー　ホワイト　×ブルー綿　　　100％身幅　　40.5cm着丈　　66.0cm肩幅　　31.5cm袖丈　　20.0cm袖幅　　12.0cm※平置き直線で計測しております。　素人採寸をご了承下さい。替えボタン2種付夏らしい爽やかなストライプのシャツです。サイズ表記が無いのでMサイズとさせて頂きます。他にも断捨離中につき出品しておりますので宜しければご覧ください。#hanaの断捨離出品一覧#hanaのダブスタ#ダブルスタンダード#doublestandard#ダブスタ袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプ季節感···春、夏、秋カラー···ホワイトNO1
http://narcologia.ru/goods/secretarial734616.html
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