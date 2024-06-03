9月末まで！早い者勝ち！HERMES　ヴィンテージ　ガーデンパーティー　tpm

HERMESエルメス2WAYガーデンパーティーTPM GardenParty ハンドバッグ ショルダーバッグ 鞄 かばんレザーナチュラルレディース【中古品】【色】ナチュラルxブラウン【サイズ】横 ：約30cm縦 ：約21cmマチ：約13.5cm【肩ひも】長さ：約110cm幅 ：約2.5cm調節：不可【持ち手】長さ：約32cm幅 ：約1cm調節：不可【付属品】ショルダーストラップ×1 底の角スレがありますが、全体的に綺麗です。ストラップが付いているのは今販売していない為貴重です。ヴィンテージ品の為、神経質な方は購入をお控え下さい。素材...綿(キャンバス/帆布)カラー...ブラウン



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