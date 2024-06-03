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9月末まで！早い者勝ち！HERMES　ヴィンテージ　ガーデンパーティー　tpm
商品番号 Y88263387690
商品名

9月末まで！早い者勝ち！HERMES　ヴィンテージ　ガーデンパーティー　tpm
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 39,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMESエルメス2WAYガーデンパーティーTPM　GardenParty　ハンドバッグ　ショルダーバッグ　鞄　かばんレザーナチュラルレディース【中古品】【色】ナチュラルxブラウン【サイズ】横　：約30cm縦　：約21cmマチ：約13.5cm【肩ひも】長さ：約110cm幅　：約2.5cm調節：不可【持ち手】長さ：約32cm幅　：約1cm調節：不可【付属品】ショルダーストラップ×1　底の角スレがありますが、全体的に綺麗です。ストラップが付いているのは今販売していない為貴重です。ヴィンテージ品の為、神経質な方は購入をお控え下さい。素材...綿(キャンバス/帆布)カラー...ブラウン
http://narcologia.ru/goods/marshal934380.html
http://narcologia.ru/goods/passivity74383.html
http://narcologia.ru/goods/stair247800.html

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