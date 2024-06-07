mono amicus モノアミカス　レディースショルダーバッグ

■カラー/ベージュ(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)【商品説明】数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます。こちらの商品は、monoamicusモノアミカス レディースショルダーバッグになります。⚠️落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます)⚠️保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。⚠️確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。また、特に状態に敏感な方のご入札はお控え下さい。⚠️商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。⚠️不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。⚠️商品によっては圧縮しての梱包となる場合がございますのでご了承下さい。発送の際は、丁寧に梱包の上、発送させて頂きます。カラー...ベージュ種類...ミニショルダーバッグ



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