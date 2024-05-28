ORCIVAL オーシバル オーチバル ナイロンコート ネイビー

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ご覧いただきありがとうございます♩●サイズタグ表記9身幅49着丈84袖丈71くびもとから（cm）平置き採寸●素材ナイロン100%●色ネイビー［1番目の画像のお色味が1番近いです］●状態◯特に汚れなどなく、きれいな状態だと思います:)●品番ORC-8516●その他、注意事項：・着画は致しません・自宅にて保管していました。・細かいデザイン、素材感、 状態などは写真にてご確認ください。・中古品ということをご理解いただいた上で ご購入をお願いします。・色味はお使いの機種や使用環境によって 映り方が異なる可能性がございます。・素人採寸のため、若干の誤差はご了承ください。・寸法を記載しておりますので、お手持ちのお洋服と比較しご判断ください。その他気になる点ありましたらお気軽にコメントくださいませ♩△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼↓ほかの出品はこちら↓#ぽんぽんフリマ↑ブランドやサイズで絞り込めます↑△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼