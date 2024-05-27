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mystic/シアーショートシャツ【購入時価格】6490円【カラー】グリーン 画像のカラーです【必読】＊プロフィールを一度確認してください。購入された時点でプロフィール欄と下記の文に了承したものとみなします。＊コメントなし 即購入OKです。＊状態は上記で全てですが、素人検品の為見落としが有る可能性があります。＊個人管理にご理解のある方でお願い致します。＊2日以内に入金が確認されなかった場合はこちらから取り消し致します。＊入金確認後すぐに発送いたします。出来る限り入金頂いた当日に発送致します。(仕事の関係等で多少遅れる場合はメッセージにてお伝え致します。)＊値下げ交渉は承りますが、販売手数料、送料などであまりにも大幅な値下げは承れません。(具体的に何円に下げて欲しいなどとコメントしていただける方が嬉しいです。)＊転売目的での購入はご遠慮願います。その他質問等ございましたらお気軽にコメント下さい。(о´∀`о)