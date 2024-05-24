新品タグ付き✨トミーポロシャツ！

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商品詳細
新品タグ付きです！海外で購入しているのでSと記載がありますが日本のサイズだとMくらいです！普段着でももちろんかわいいですがゴルフにもいかがでしょうか？柄・デザイン···ストライプカラー···イエロー袖丈···半袖季節感···春季節感···春、秋季節感···春、夏、秋ゴルフウェアゴルフグッズトミートミーヒルフィガー
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