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新品タグ付き✨トミーポロシャツ！
商品番号 R90092050646
商品名

新品タグ付き✨トミーポロシャツ！
ブランド名 トミーヒルフィガー
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品タグ付きです！海外で購入しているのでSと記載がありますが日本のサイズだとMくらいです！普段着でももちろんかわいいですがゴルフにもいかがでしょうか？柄・デザイン···ストライプカラー···イエロー袖丈···半袖季節感···春季節感···春、秋季節感···春、夏、秋ゴルフウェアゴルフグッズトミートミーヒルフィガー
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