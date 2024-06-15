レオナール　トップス　LLサイズ　ブルー系アニマル柄

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商品詳細
レオナール トップス LLサイズブルー系アニマル柄を出品致します。お色は、ブルー、ネイビー系のアニマル柄になります。素材は、アセテート65%.ポリエステル35%のカンカン素材です。サイズは、LL表記で、肩幅38cm.脇下身幅52cm.着丈55cm.袖丈25cmLL表記としては、小さめです。サラサラした生地ですので、ジャケットの中に合わせるのは、いかがでしょうか？右袖丈に目立たない傷があります。最後の画像をご覧ください。経年していますためにお安く出品致します。宜しくお願い致します。
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