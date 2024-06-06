新古 スピーカーケーブル カナレ 4S6 CANARE ロール巻 PA 4芯

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。即購入＆即発送可能です。【品名】★スピーカーケーブルカナレ4S6CANAREロール巻PAマイク【状態】(本体の主観的なコンディションです)★未使用（カット残）【付属品】(写真及び記載に無いものは付属致しません)★輸送箱、ケーブル本体（約60ｍロール）【特徴】★・CANARE・カナレ電気・スピーカーケーブル・4S6・アンプ、ギター、ベース☆私感ですが、必要分カット残り、未使用約60メートルです。
http://narcologia.ru/goods/reproduce980655.html
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