新品☆BonjourSagan接触冷感ベーシックノースリーブT　白＆黒２点セット

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【匿名配送★即購入OK】◇新品 接触冷感ベーシックノースリーブT 定価 各￥2990フリーサイズオフホワイトとブラックの２点セット※BonjourSaganは様々なブランドを扱うセレクトショップです。こちらのアイテムのタグにBonjourSaganの表記はございません。※こちらはメーカーの有料会員として直接購入したもので、画像や商品説明の使用許可を得ています☆#CHELBonjour快適に着回せる、プレーティング天竺を使用したノースリーブTシャツ表糸と裏糸に異なる糸を使用した編み地で製作されたプレーティング天竺を採用したTシャツ。吸水速乾・接触冷感の特徴があり、毛玉ができにくい機能もある快適な素材。さらっとした風合いで綺麗見えする生地感です。肩幅を広めにとり、二の腕を目立たせない絶妙なサイジング。タックイン、タックアウトのどちらでもバランスよく合わせられる丈感。オールインワンやジャンパースカート、キャミワンピースなどのインナーにもオススメです。------------------------透け感/オフホワイトのみ若干あり光沢感/なし伸縮性/なし裏地/なし厚み/薄手------------------------サイズ・容量着丈62cm肩幅43cm身幅47cm裾幅49cm※平置き採寸です。多少の誤差がある場合がございます。予めご了承ください。素材・成分綿70%ポリエステル30%※お手数ですがプロフィールご覧ください#BONJOURSAGAN#BonjourSagan#ボンジュールサガン#フリーサイズ#FREESIZE