LeSportsac　レスポートサック　ショルダーバッグ　セサミネイバーズ

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世界中で大人気のテレビ番組、セサミストリートとのコラボレーション！セサミストリートらしいカラフルなカラーリングを使用し、人気キャラクターたちを描いた遊び心あるアイテムです♪◆商品詳細◆LeSportsac レスポートサックショルダーバッグ セサミネイバーズDELUXEEVERYDAYBAGポーチ付き◆サイズ縦 23㎝横 34㎝マチ 12〜15㎝※若干の誤差、ご容赦ください。◆仕様ファスナー式開閉メインポケット２内側（正面） ファスナーポケット１ 外側表 ファスナーポケット２ 裏 ファスナーポケット１◆カラーネイビー紺色セサミストリートキャラクターマルチカラー◆配送匿名配送！送料無料！折りたたんでネコポスでの発送となります。即日〜翌日発送、丁寧梱包を心がけております。◆状態タグはありませんが、新品未使用と思われます。キズや汚れはありません。ポーチ付きです。見つけた時が買い時です！お得なバッグ一覧はコチラ#かばん屋ごまぽんレスポートサック一覧はコチラ#ごまぽんレスポートサックカラー...ネイビー素材...ナイロン