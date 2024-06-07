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フェンディ FAB512トレーニングパンツ ジャージ ラインストーン ボトムス
商品番号 Y81462466946
商品名

フェンディ FAB512トレーニングパンツ ジャージ ラインストーン ボトムス
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 23,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェンディFAB512トレーニングパンツジャージラインストーンボトムスパンツスラックスカリートブラック[サイズ44]ブランドFENDIフェンディ商品名ボトムス商品番号FAB512カラーブラックサイズ(平置き採寸)：ウエスト　33cm　総丈　97cm　股上　70cm　渡り幅　24cm　　素材ポリエステル77％/コットン23％付属品-ランクAランクコメント【タグ糸ほつれ(小)】管理番号0310-d323n※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
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