フェンディ FAB512トレーニングパンツ ジャージ ラインストーン ボトムス

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商品詳細
フェンディFAB512トレーニングパンツジャージラインストーンボトムスパンツスラックスカリートブラック[サイズ44]ブランドFENDIフェンディ商品名ボトムス商品番号FAB512カラーブラックサイズ(平置き採寸)：ウエスト 33cm 総丈 97cm 股上 70cm 渡り幅 24cm 素材ポリエステル77％/コットン23％付属品-ランクAランクコメント【タグ糸ほつれ(小)】管理番号0310-d323n※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
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