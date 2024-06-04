❤超美品　LOUISVUITTON　ヴィトン　バッグ　ショルダー　ハンド

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商品詳細
＜商品説明＞ブランド：ルイヴィトン購入先 ：札幌丸井今井店 正規店購入商品名 ：ルミニューズPMカラー ：ほぼ黒（アンフィニ ブラック）素材 ：アンプラントサイズ ：H(高):26cm×W(幅):33cm×D(厚):15cm 持ち手：56～62cmポケット：内ポケット×2 ファスナーポケット×1付属品 ：巾着 鍵 ショルダー紐製造番号：シリアル VI5101参考定価：308,550円（新品価格）こちらは使用感は少なく、全体的に比較的きれいな状態です。
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