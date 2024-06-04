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❤超美品　LOUISVUITTON　ヴィトン　バッグ　ショルダー　ハンド
商品番号 X15783607179
商品名

❤超美品　LOUISVUITTON　ヴィトン　バッグ　ショルダー　ハンド
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 26,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＜商品説明＞ブランド：ルイヴィトン購入先　：札幌丸井今井店　正規店購入商品名　：ルミニューズPMカラー　：ほぼ黒（アンフィニ　ブラック）素材　　：アンプラントサイズ　：H(高):26cm×W(幅):33cm×D(厚):15cm　持ち手：56～62cmポケット：内ポケット×2　ファスナーポケット×1付属品　：巾着　鍵　ショルダー紐製造番号：シリアル　VI5101参考定価：308,550円（新品価格）こちらは使用感は少なく、全体的に比較的きれいな状態です。
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