美品✨】FURLA 2way ショルダーバッグ カプリッチョ 本革

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(^^)お値下げ交渉 気になる事、お気軽にコメントください♪即購入歓迎です！＊アイテム FURLAフルラ ハンドバッグ、ショルダーバッグ カプリッチョ ロゴ金具 ペットボトル 長財布 スマホ等 楽に入るちょうどいい大きさで普段使い に便利です。斜め掛けができるのも◎＊サイズ 高さ 19cm ヨコ 上32cmヨコ 下24㎝ マチ 12cm ハンドル バックの上部分からハンドルの1番高 い位置まで9㎝ ショルダー紐最長117㎝ 5段階調節可 平置き実寸。 着画はお断りいたします。＊状態 目立った傷や汚れはない美品です！ まだまだ沢山お使い頂けます。＊カラー ダークグレー グレー＊素材 レザー ＊配送 簡易包装にて1〜2日程度で発送します 仕事の都合で遅れる場合はコメントにて お知らせ致します。＊購入元 ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店（AACD） 質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済商品です。＊ご購入前にプロフィールの確認を よろしくお願いします。(^^)
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