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【美品】FURLA 2way ショルダーバッグ カプリッチョ 本革
商品番号 P72410972577
商品名

【美品】FURLA 2way ショルダーバッグ カプリッチョ 本革
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます(^^)お値下げ交渉　気になる事、お気軽にコメントください♪即購入歓迎です！＊アイテム　FURLAフルラ　　ハンドバッグ、ショルダーバッグ　カプリッチョ　ロゴ金具　　　ペットボトル　長財布　スマホ等　楽に入るちょうどいい大きさで普段使い　に便利です。斜め掛けができるのも◎＊サイズ　高さ　19cm　ヨコ　上32cmヨコ　下24㎝　マチ　12cm　ハンドル　　バックの上部分からハンドルの1番高　　い位置まで9㎝　　ショルダー紐最長117㎝　5段階調節可　平置き実寸。　着画はお断りいたします。＊状態　目立った傷や汚れはない美品です！　まだまだ沢山お使い頂けます。＊カラー　ダークグレー　グレー＊素材　レザー　＊配送　簡易包装にて1〜2日程度で発送します　　　仕事の都合で遅れる場合はコメントにて　お知らせ致します。＊購入元　ブランドリユース店　日本流通自主管理協会加盟店（AACD）　質屋・古物市場・ストア商品　鑑定済商品です。＊ご購入前にプロフィールの確認を　よろしくお願いします。(^^)
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