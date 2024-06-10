田村 孝之介、サンマルコ広場、希少、額装用画集より、 新品額付

この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。田村孝之介、KOUNOSUKETAMURA雨後のサン・マルコ広場、希少画集の一部を額装いたしました。作品を一枚づつ厚紙台紙に貼り付けてある、額装用画集です。年代ものの画集ですが、作品部分の状態は綺麗です。版上サイン入り。普通額装付です、額枠は黒色、マット付、ガラス付４３×３５ｃｍの新品額です。専門業者に発注して作品にマットのサイズを合わせますので、発送まで１週間ほどお時間を頂きます。meg専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。



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