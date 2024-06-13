最終値下げ⚠️正規品マリリンモンローtシャツ　ドルガバ ✨

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こちらで14000円で譲って頂きました。かなり下げてますのでもうこれ以上値下げ❌です。気づかなかったですが、明るい場所でみたらうっすら脇に汗染みありましたのでかなり安くしました暗い場所なら分からないくらいだと思いますが気になる方お控えくださいにおいなどは、ないです。また、出品前に鑑定もしましたがブランディアで。金額もつきました。